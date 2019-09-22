Политика
ТК ЗвездаТрамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад». Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Наука
Нездоровая еда ухудшает долговременную память
Австралийские ученые выяснили, что употребление фаст-фуда влияет на ухудшение долгосрочной пространственной памяти.
Piter.tv 20 сентября в 04:39
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Наука
Самый мощный в мире квантовый компьютер стал еще мощнее
SciencePop 19 сентября в 14:01
Космос
Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом
Российская газета 19 сентября в 02:49
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей 09:01
Транспорт
Движение на Вантовом мосту ограничат на два месяца из-за ремонта
Невские Новости 02:28
Космос
Создан прототип лазера для гравитационной обсерватории LISA
Rusargument 08:45
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец 17:04
Армия и оружие
Шойгу не исключил отмену призыва в России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране могут отменить призыв в армию, но это не правильно.
Политика Сегодня 02:42
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 19 сентября в 05:16
Происшествия
На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами
От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
Коммерсантъ 14:59
Шоу-бизнес
Родная сестра Жанны Фриске высказалась о состоянии Заворотнюк
Сестра умершей от рака популярной певицы Жанны Фриске рассказала о своих мыслях по поводу нынешнего состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.
АБН 15:43
Технологии
Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить эксперимент с eSim
Изначально в ходе теста Tele2 хотела проверить технологию eSim на широкой линейке устройств, проанализировать, как она будет работать параллельно с обычными sim-картами других операторов, и выяснить, какие регуляторные вопросы могут возникнуть при массовом внедрении eSim, перечислял представитель оператора.
Ведомости 19 сентября в 13:43
Общество
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
В 2007 году Баррон объявил, что пойдет по стопам отца, оставив около 97 процентов своего имущества, оцениваемого на тот момент в 2,3 миллиарда долларов, Фонду Конрада Н. Хилтона.
РИА Новости 13:27
Футбол
Севилья — Реал 0:1
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
ProstoProSport 16:51
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день
18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews вчера в 03:07
Армия и оружие
Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооружённые силы страны закончили подготовку к возможной операции в Сирии на турецкой границе, сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета 20 сентября в 19:25
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК вчера в 14:18