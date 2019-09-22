Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад». Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.
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Трамп считает, что Европа должна выделять еще больше средств для Украины

РИА Новости14:56

Трамп считает, что европейские страны выделяют мало денег Украине по сравнению с США

ТАСС09:36

Трамп считает, что Европа тратит мало денег на помощь Украине

Коммерсантъ11:27

Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину

Lenta.ru10:27

Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

Вести.Ru09:48

Европа дает мало денег Украине по сравнению с США, — Трамп

РЕН ТВ09:42

Трамп заявил о недостаточной финансовой поддержке Украины Евросоюзом

РБК12:06
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Космос

Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну

Взгляд.ру 20 сентября в 07:47
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В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

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Происшествия

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РИА Новости 21:11
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

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Политика

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Газета.Ru 19:54
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В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
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Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
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Экономика

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Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
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Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие

В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда

У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 20 сентября в 00:48
Политика

Шойгу прокомментировал возможность войны между Россией и Украиной

Война между Россией и Украиной является "глупостью" и "сумасшедшим сюжетом". Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
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Пять семейных автомобилей 80-х и 90-х, которые превратили в суперкары

В начале 1990-х Audi удивила всех, выбрав для самой экстремальной версии «восьмидесятки» кузов универсал.
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Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
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