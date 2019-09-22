Политика
ТК ЗвездаТрамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад». Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.
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Космос
Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну
Взгляд.ру 20 сентября в 07:47
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
Известия 12:53
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru 11:19
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Армия и оружие
Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма «Зоны-51»
Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").
Российская газета 20:21
Авто
Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 года
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил и замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — цриводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 21:34
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Экономика
Чубайс выступил за использование пенсионных накоплений в стартапах
«Негосударственные пенсионные фонды обладают огромной массой денег, свыше 3 млрд рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, так как им это просто запрещено», — заявил Чубайс.
ФедералПресс вчера в 04:31
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Общество
Первый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
Коммерсантъ 11:12
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Армия и оружие
Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США
Известия 19 сентября в 21:25
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Армия и оружие
В США заявили о наличии плана прорыва ПВО Калининграда
У Соединенных Штатов имеется план прорыва российской противовоздушной обороны в Калининграде, и при необходимости они готовы привести его в действие.
Rambler News Service 20 сентября в 00:48
Политика
Шойгу прокомментировал возможность войны между Россией и Украиной
Война между Россией и Украиной является "глупостью" и "сумасшедшим сюжетом". Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
Капитал страны 07:58
Авто
Пять семейных автомобилей 80-х и 90-х, которые превратили в суперкары
В начале 1990-х Audi удивила всех, выбрав для самой экстремальной версии «восьмидесятки» кузов универсал.
без руля.ру вчера в 04:21
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 20:49
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
RT на русском 21:38
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка
«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 18:11
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru 13:45
Общество
Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание
Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.
Взгляд.ру 20:40
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета вчера в 01:37
Авто
Renault Duster получил лимитированную версию
Французский внедорожник Renault Duster получил новую версию. Таковой стала лимитированная версия под названием Black Collector.
Юга.ру 17:22
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 09:17
Здоровье
Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 20 сентября в 05:22