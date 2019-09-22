Политика
ИнфоСМИТрамп призвал Европу тратить на Украину больше денег
22 сентября президент США Дональд Трамп перед отправлением в Хьюстон сделал журналистам заявление насчёт ЕС. По его мнению, Германия, Франция, и остальные страны европейского союза должны выделять Украине, у которой сейчас весьма много проблем, больше денег.
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Экономика
Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих
C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.
Вести.Ru 21:44
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Армия и оружие
В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.
Известия вчера в 07:11
Политика
Трамп и Джонсон решили заключить торговую сделку к июлю 2020 года
Британский премьер Борис Джонсон и американский лидер Дональд Трамп условились заключить двустороннюю торговую сделку к июлю 2020 года, пишет The Sun, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника.
Политика Сегодня 22:20
Армия и оружие
В Китае порассуждали о способности С-500 сбивать метеориты
Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» являются самыми передовыми в российском арсенале и претендуют за звание лучших в мире, пишет китайское издание Sina.
Известия 19:10
Экономика
Thomas Cook объявил о ликвидации
Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира — она обслуживала свыше 22 млн клиентов в год.
Коммерсантъ 22:27
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 22:00
Хоккей
«Витязь» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде СКА
Хоккеисты подмосковного "Витязя" продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей, взяв верх над санкт-петербургским СКА.
РИА Новости 12:35
Происшествия
Власти Индонезии перечислили 100 причин крушения Boeing 737 MAX
Власти Индонезии составили перечень причин, которые привели к катастрофе Boeing 737 MAX в октябре 2018 года, сообщает Wall Street Journal.
РБК 19:20
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 21:11
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Китай успешно осуществил запуск двух спутников Beidou-3, которые стали 47-м и 48-м в навигационной системе Beidou.
RT на русском 23:04
Шоу-бизнес
Полина Гагарина лежит под капельницей
Гагарина сообщает своим подписчикам, что занемогла 16 сентября, и объявила об отмене выступлений в связи с больным горлом.
Петербургский дневник 22:28
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 20 сентября в 08:14
Политика
Российские вертолётоносцы будут заложены в 2020 году в Крыму
Российский проект - универсальный десантный корабль будет заложен в мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (Керчь).
ANNA-News 20 сентября в 10:12
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, утверждающая, что проходит лечение в той же московской клинике, что и Анастасия Заворотнюк, заявила, что медики прекратили лечение актрисы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:53
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал главную угрозу России и всему миру.
Телеканал 360° 03:13
Космос
США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс
Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости 20 сентября в 20:50
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Армия и оружие
Появилось видео стрельб противолодочного корабля из ЗРК «Кинжал»
Учения прошли в Баренцевом море Минобороны опубликовало на своем Youtube-канале видео учений кораблей Северного флота со стрельбой из ЗРК "Кинжал" и артиллерийских установок АК-100 и АК-725.
Аргументы и Факты 07:00
Политика
Трамп пообещал обнародовать запись своего разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп пообещал найти способ опубликовать содержание своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, как того требуют противники американского лидера.
Экономика сегодня 13:34
Единоборства
Фергюсон потребовал от президента UFC бой с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту с требованием организовать поединок с российским чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 13:21
Гаджеты
Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
Astera 20 сентября в 12:48
Гаджеты
В России перепродают уже купленные iPhone 11
Места в очереди находчивые «предприниматели» продать не смогли, но нашли другой способ заработать на iPhone – реализовать уже купленные смартфоны по завышенной цене.
MobiDevices 20 сентября в 11:21