22 сентября президент США Дональд Трамп перед отправлением в Хьюстон сделал журналистам заявление насчёт ЕС. По его мнению, Германия, Франция, и остальные страны европейского союза должны выделять Украине, у которой сейчас весьма много проблем, больше денег.

Трамп призвал Европу тратить на Украину больше денег

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