Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineТрамп призвал Европу выделять еще больше денег для Украины

Напомним, ранее было предложено внести изменения в проект бюджета США на 2020 финансовый год, который стартует 1 октября 2019-го. По ним предполагается выделить около $ 400 млн по линии Пентагона и госдепартамента, чтобы направить их на решение вопросов безопасности Украины.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

Вести.Ru09:48

Трамп заявил о недостаточной финансовой поддержке Украины Евросоюзом

РБК12:06

Трамп считает, что Европа тратит мало денег на помощь Украине

Коммерсантъ11:27

Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину

Lenta.ru10:27

Трамп считает, что Европа должна выделять еще больше средств для Украины

РИА Новости14:56

Европа дает мало денег Украине по сравнению с США, — Трамп

РЕН ТВ09:42

Трамп считает, что европейские страны выделяют мало денег Украине по сравнению с США

ТАСС09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:47, Вашингтон
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу

Мойка78 10:38
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался содержать «Мисс Москву» с сыном

27-летняя Оксана Воеводина вместе с сыном живет в подмосковном доме, который ей купил Мухаммад V. Знатный малазиец не выходит с женой на связь, а сына видел только по фото.
ТВ Центр 20 сентября в 04:30
Космос

Российские студенты смогут провести испытания в открытом космосе

NewInform 00:31
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь»: станет ли популярным фильм со Сталлоне

iReactor 00:00
Футбол

Мемориальная доска вернулась на фасад стадиона «Динамо»

22 сентября прошла торжественная церемония возвращения на фасад стадиона «Динамо» памятной доски героям Великой Отечественной войны.
Вечерняя Москва 14:59
Футбол

Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Космос

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

ТАСС 15:49
Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
RT на русском 08:21
Происшествия

Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
Футбол

Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»

В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
Чемпионат 16:51
Происшествия

Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике

Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM 18:36
Интернет

Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты в области компьютерной безопасности представили список из наиболее распространенных, а потому — небезопасных паролей, которые пользователи используют для защиты данных в Сети.
Gazeta.SPb 13:58
Происшествия

Появилось видео крушения боевых машин ВДВ

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Происшествия

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Как сообщили в Генконсульстве РФ в Турции, всего пострадали 15 российских туристов, тяжелораненых среди них нет.
Daily Storm вчера в 12:34
Наука

Мангусты сделали лягушек с острова Амамиосима трусливее

N+1 вчера в 11:13
Происшествия

Полностью ликвидирован пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке

Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке.
REGNUM 01:39
Политика

В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

РИА Новости 20 сентября в 11:46
Футбол

Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души.
Gazeta.SPb 15:19
Экономика

Названы регионы с наибольшим ростом зарплат

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Футбол

Президент ФИФА призвал вышвыривать расистов с итальянских стадионов

В Италии ситуация не улучшилась, и это действительно серьезно, — сказал Инфантино в интервью государственному итальянскому каналу RAI 2. — Нужно выявить ответственных за это и вышвыривать их со стадионов.
Sportbox.RU 16:16
Политика

Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие

Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство

Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Наука

Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев

Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко

Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Космос

Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом

Российская газета 19 сентября в 02:49
Энергетика

WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco

Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.
РБК 17:56
Политика

Риск спада в США укрепляет позиции российской экономики

Перспектива спада национальной экономики является сегодня острой и постоянной темой внутренней политики Соединенных Штатов – считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Экономика сегодня 08:52
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 06:43
Футбол

Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное