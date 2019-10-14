Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВТрамп призвал Европу забрать оставшихся в тюрьмах Сирии террористов

Практически без охраны остаются по меньшей мере семь мест заключения бывших боевиков запрещенной в РФ ИГИЛ и не менее восьми лагерей для временно перемещенных лиц, в половине которых в том числе содержались семьи террористов.
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ТАССвчера в 20:00
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