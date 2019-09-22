Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад». Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.

Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

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