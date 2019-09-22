Политика
ТК ЗвездаТрамп призвал Европу тратить больше денег на Украину
Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад». Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Экономика
Синоптики отметили усиление признаков изменения климата
Признаки изменения климата усилились за последние пять лет, которые станут самым теплым в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), опубликованном в воскресенье.
РИА Новости 10:05
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией АРАS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист вчера в 22:55
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана 11:15
Энергетика
Эр-Рияд может прекратить поставки чистой нефти в Японию
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco предупредила о грядущих изменениях при поставках нефти в Японию, уведомив компанию JXTG о замещении сорта топлива, сообщили источники Nikkei.
Экономика сегодня 00:59
Происшествия
Колонию под Красноярском проверят после видео со стриптизом
В Красноярском управлении ФСИН проведут проверку после публикации видеоролика, на котором несколько человек в форме сотрудников колонии исполняют стриптиз.
ТК Звезда 20 сентября в 06:23
Общество
Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание
Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Кино
Павел Прилучный получил журавля XVII «Амурской осени»
Популярный актер кино и театра Павел Прилучный увезет с «Амурской осени» «золотого журавля».
Амур.инфо 09:36
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Шоу-бизнес
Девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на слухи о двойне
Беременная девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на слухи о двойне.
Дни24 вчера в 06:00
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
Vprognoze.ru 17:30
Футбол
Севилья — Реал 0:1
«Реал» обыграл «Севилью» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
ProstoProSport 16:51
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
Газета.Ru 02:22
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко
Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:11
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58
Политика
Порошенко опроверг существование «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что согласованной с кем-либо «формулы Штайнмайера» никогда не было.
BFM.ru 10:10
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Политика
Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
РЕН ТВ 17:00
Происшествия
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК вчера в 16:23
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Гаджеты
Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro
Xiaomi Mi TV Pro выставили для показа в одном из фирменных магазинов компании, а для оформления заказа клиенту предлагают внести 14 долларов.
Astera вчера в 15:57
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19