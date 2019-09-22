Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп призвал Европу тратить больше денег на Украину

Трамп считает, что, по сравнению с Соединенными Штатами, европейские страны мало тратят на Украину, чему «он не рад». Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в Белом доме журналистам перед отправлением в Хьюстон.
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Трамп считает, что Европа должна выделять еще больше средств для Украины

РИА Новости14:56

Европа дает мало денег Украине по сравнению с США, — Трамп

РЕН ТВ09:42

Трамп считает, что Европа тратит мало денег на помощь Украине

Коммерсантъ11:27

Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину

Lenta.ru10:27

Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину

Вести.Ru09:48

Трамп заявил о недостаточной финансовой поддержке Украины Евросоюзом

РБК12:06

Трамп считает, что европейские страны выделяют мало денег Украине по сравнению с США

ТАСС09:36
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РИА Новости 10:05
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В Красноярском управлении ФСИН проведут проверку после публикации видеоролика, на котором несколько человек в форме сотрудников колонии исполняют стриптиз.
ТК Звезда 20 сентября в 06:23
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Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание

Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
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Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
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Девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на слухи о двойне

Беременная девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на слухи о двойне.
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В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».
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Футбол

Севилья — Реал 0:1

«Реал» обыграл «Севилью» в матче 5-го тура чемпионата Испании.
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Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

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Экономика

ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
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Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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Экономика

Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян

Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
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Политика

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BFM.ru 10:10
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Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз

Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
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Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
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Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

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Армия и оружие

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Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
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Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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Xiaomi начала принимать заказы на телевизор Xiaomi TV Pro

Xiaomi Mi TV Pro выставили для показа в одном из фирменных магазинов компании, а для оформления заказа клиенту предлагают внести 14 долларов.
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Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
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