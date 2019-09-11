с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

Трамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»

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