Политика

ПРАЙМПРАЙМТрамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»

Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
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Дональд Трамп в своем твиттере предложил
 Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне.
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