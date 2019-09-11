Политика
ПРАЙМТрамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»
Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дональд Трамп в своем твиттере предложил Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне.РБКвчера в 10:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru 10 сентября в 11:01
Политика
Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.
Rambler News Service 05:36
Гаджеты
Google Play предстал в темном цвете
Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Интернет
Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam
Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.
REGNUM 05:08
Политика
Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
39 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Вуз поднялся на 10 позиций, по сравнению с прошлым годом, и теперь занимает 189 строку рейтинга.
Капитал страны вчера в 15:44
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Здоровье
Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца
Операцию Дэвида провели на сердце больного хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске; такие вмешательства не выполнялись прежде ни в одном стационаре России.
Сиб.фм 04:54
Экономика
Туристы забронировали пустые пляжи
Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.
Коммерсантъ вчера в 19:02
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Гаджеты
Представлен планшет Chuwi UBook Pro
Chuwi собирается представить новый планшет UBook Pro на платформе коллективного финансирования Indiegogo.
iXBT.com 04:30
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Общество
Опрос по храму Святой Екатерины могут провести 12 октября
Вечерние Ведомости 04:13
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение
Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».
ФАН вчера в 18:56
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01