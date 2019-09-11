с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

Трамп призвал ФРС США довести базовую ставку до «нуля или ниже»

Политика Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.

Гаджеты Google Play предстал в темном цвете Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.

Интернет Mail.ru Group запустила защищенный корпоративный мессенджер MyTeam Компания Mail.ru Group объявила о запуске нового мессенджера MyTeam. Об этом 12 сентября сообщил портал VC.

Политика Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Общество 39 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира Вуз поднялся на 10 позиций, по сравнению с прошлым годом, и теперь занимает 189 строку рейтинга.

Политика Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Происшествия Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.

Армия и оружие В МИД России предупредили о риске ядерной войны По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.

Здоровье Уникальная операция на сердце вернула к жизни 25-летнего новосибирца Операцию Дэвида провели на сердце больного хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина в Новосибирске; такие вмешательства не выполнялись прежде ни в одном стационаре России.

Экономика Туристы забронировали пустые пляжи Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.

Политика Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.

Гаджеты Представлен планшет Chuwi UBook Pro Chuwi собирается представить новый планшет UBook Pro на платформе коллективного финансирования Indiegogo.

Политика Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Политика Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».

Общество Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.