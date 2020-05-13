Экономика
RT на русскомТрамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки
Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) страны начать использовать отрицательные ставки. Соответствующий призыв он опубликовал на своей странице в Twitter.
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Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом
Экономика сегоднявчера в 05:30
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Шоу-бизнес
Глубоко беременная Софи Тернер впервые показала живот
Woman.ru вчера в 07:50
Кино
Шарлиз Терон и Том Харди рассказали о вражде на съемках «Безумного Макса»
Остальные актеры, снявшиеся в "Безумном Максе", тоже подтвердили: Тому Харди и Шарлиз Терон было непросто сниматься вместе.
РИА Новости вчера в 20:52
Шоу-бизнес
«Единственная красавица в семье Кардашьян» опубликовала пикантное фото
Супермодель Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал «единственной красавицей в семье Кардашьян», поделилась с подписчиками откровенным снимком в нижнем белье.
Рамблер вчера в 05:48
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Кино
Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»
По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру вчера в 11:55
Общество
Песков рассказал, что у него подтвердилась двусторонняя пневмония
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Портал TMZ сообщает, что 33-летняя Мэри-Кейт Олсен подала на развод с Оливье Саркози еще в апреле и пытается ускорить процесс — сейчас дело тормозит пандемия.
Super.ru вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru вчера в 06:24
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
Единоборства
Рикки Симон победил Рэя Борга на турнире UFC Fight Night 171
Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Рикки Симон одержал победу над своим соотечественником Рэем Боргом на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле, штат Флорида.
Известия 00:24
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество
В Свердловской области выявили 135 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки выявили 135 новых случаев коронавирусной инфекции.
КП - Екатеринбург вчера в 03:35
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц
Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц.
Lenta.ru вчера в 09:39
Политика
Пандемия коронавируса. Актуальные данные на 12 мая
Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом остаются США.
Вечерний курьер 12 мая в 05:09
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ вчера в 08:29
Общество
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ 12 мая в 13:39
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о своем лечении
Эфир получился очень откровенным. Тимати сказал, что лечение пошло Джигану на пользу.
Bimru.ru вчера в 23:54
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com вчера в 13:05
Кино
Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix
ИА InterMedia вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 вчера в 04:19
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24