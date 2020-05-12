Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Общество Роберт Паттинсон поделился своими пищевыми привычками на карантине Делясь своими пищевыми привычками, актер, смеясь, рассказал, что может есть из консервных банок и тому подобное, сравнив себя с диким животным.

Общество Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020 Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения. 1K

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Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 42

Общество Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требования об удалении фейков о якобы искусственном происхождении коронавируса, сообщается на сайте надзорного ведомства. 3

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,3K

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 17

Кино Джош Гэд из «Красавицы и чудовища» сыграет в фильме о падении Луны Берлин, 13 мая 2020, 13:52 — REGNUM Одну из ролей в новом фильме-катастрофе «Падение Луны» немецкого режиссера Роланда Эммериха исполнит американский актер Джош Гэд, известный зрителям по роли Лефу в фильме-сказке «Красавица и чудовище».

Космос Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.

Экономика Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5% Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда. 8

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