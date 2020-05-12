Экономика

Газета.RuГазета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Трамп вновь призвал ФРС ввести отрицательную базовую процентную ставку

Взгляд.ру19:22

ФРС не рассматривает введение отрицательной ставки

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В США должна быть введена отрицательная процентная ставка, заявил Трамп

ПРАЙМ17:52

Трамп заявил, что твердо убежден в необходимости введения ФРС отрицательной ставки

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Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом

Экономика сегодня05:30

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Газета.Ruвчера в 12:26

Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

RT на русскомвчера в 11:20
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры

Журнал Авто.ру вчера в 04:32
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Общество

Магаданский аэропорт передадут в собственность региона

Коммерсантъ 18:42
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru 10:09
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
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Экономика

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Интерфакс 11 мая в 10:13
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Политика

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Единоборства

Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью

Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
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Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса

Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Общество

В Курске из БСМП уволился главврач

Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
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Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
512
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,5K
Футбол

Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня

Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 11 мая в 13:20
Здоровье

На Сахалине ищут коронавирус, а находят рак легкого и туберкулез

Во время исследований было обнаружено 69 заболеваний легкого, и основная доля из них — это не коронавирусная инфекция, а онкология.
Сахалин.Инфо 01:41
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Шоу-бизнес

Лобода показала подтянутую фигуру

На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
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Политика

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Экономика

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС 17:33
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Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
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Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
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Происшествия

За сутки 74 пациента с коронавирусом выявили в Новосибирской области

Согласно сводке оперштаба на 11:00 13 мая, коронавирус подтвердился еще у 74 человек в Новосибирской области.
Atas.info 01:14
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Здоровье

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

По мнению профессора Дайшуна Лю (Daishun Liu), который является одним из соавторов исследования, ситуацию с лечением коронавируса нового типа усугубляет отсутствие эффективного лекарственного препарата.
Lenta.ru 08:17
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Общество

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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