Экономика
Газета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Авто
Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
Общество
Магаданский аэропорт передадут в собственность региона
Коммерсантъ 18:42
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru 10:09
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
Экономика
Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС
Президент РФ Владимир Путин предложил списать за второй квартал все налоги, кроме НДС, и страховые взносы для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.
Интерфакс 11 мая в 10:13
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Ранее сообщалось, что МИД России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 19:27
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
Шоу-бизнес
Джиган рассказал, как боролся с наркозависимостью
Джиган на удивление всем поклонникам провел прямой эфир с Тимати, в рамках которого он рассказал, что все-таки с ним происходило в феврале и в марте.
Uznayvse.ru 08:20
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Общество
В Курске из БСМП уволился главврач
Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Футбол
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ с 1 июня
Отмечается, с 1 июня будет разрешено проводить культурные и спортивные мероприятия при закрытых трибунах.
Vprognoze.ru 11 мая в 13:20
Здоровье
На Сахалине ищут коронавирус, а находят рак легкого и туберкулез
Во время исследований было обнаружено 69 заболеваний легкого, и основная доля из них — это не коронавирусная инфекция, а онкология.
Сахалин.Инфо 01:41
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Политика
Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС 17:33
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Происшествия
За сутки 74 пациента с коронавирусом выявили в Новосибирской области
Согласно сводке оперштаба на 11:00 13 мая, коронавирус подтвердился еще у 74 человек в Новосибирской области.
Atas.info 01:14
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
По мнению профессора Дайшуна Лю (Daishun Liu), который является одним из соавторов исследования, ситуацию с лечением коронавируса нового типа усугубляет отсутствие эффективного лекарственного препарата.
Lenta.ru 08:17
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50