Экономика
REGNUMФРС США не рассматривает вопрос о введении отрицательной ставки
Вашингтон, 13 мая 2020, 16:53 — REGNUM Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не рассматривает возможности введения отрицательную базовой процентной ставки. Об этом сообщил 13 мая глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл.
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Ордов оценил предложение Трампа по ставке ФРС старым армейским анекдотом
Экономика сегоднявчера в 05:30
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Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
REGNUM вчера в 03:40
Общество
Пять переболевших коронавирусом выписаны в Кузбассе за сутки
Губернатор Кемеровской области в своём телеграм-канале опубликовал утреннюю сводку за 14 мая.
Вести Кузбасс 00:27
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле
На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник 12 мая в 14:56
Гаджеты
20 часов автономности за $24. Представлены беспроводные наушники Xiaomi Air 2 SE
iXBT.com вчера в 09:52
Автоспорт
Феттель уходит из команды «Феррари»
Знаменитый немецкий гонщик Себастьян Феттель уходит из команды «Феррари», после того как не смог договориться о продлении контракта.
BFM.ru 12 мая в 05:00
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер вчера в 08:40
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Джиган рассказал о лечении в реабилитационной клинике
На протяжении двух месяцев вся страна с удивлением наблюдала за поведением рэпера Джигана, который из образцового семьянина и отца четырех детей превращался в алкоголика и наркомана.
МонаВиста вчера в 07:25
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
РБК 12 мая в 06:50
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказала, что первые клинические испытания препаратов от коронавируса планируют провести уже в июне 2020 года.
МедиаПоток вчера в 10:15
Единоборства
Макгрегор поддержал Нурмагомедова в связи с болезнью отца
Ирландец Конор Макгрегор выразил поддержку чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи с болезнью отца спортсмена Адбулманапа Нурмагомедова.
Российская газета вчера в 20:08
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Информацию ассоциации подтверждают также данные Федеральной таможенной службы: в 2019 году в Россию импортировали 413,3 тыс. тонн основных видов кофе против 314,2 тыс. тонн всех возможных видов чая.
REGNUM 00:28
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru вчера в 09:56
Общество
В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости
В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru вчера в 12:14
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Авто
Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции
Компания Chevrolet представила две полицейские версии внедорожника Chevrolet Tahoe нового поколения.
Автоновости дня вчера в 05:01
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили вопрос с выплатами семьям с детьми
В Пенсионном фонде сегодня разъяснили вопрос с выплатами семьям с детьми.
Новгородское областное телевидение вчера в 08:20
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01