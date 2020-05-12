Вашингтон, 13 мая 2020, 16:53 — REGNUM Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США не рассматривает возможности введения отрицательную базовой процентной ставки. Об этом сообщил 13 мая глава американского финансового регулятора Джером Пауэлл.

ФРС США не рассматривает вопрос о введении отрицательной ставки

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