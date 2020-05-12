Общество
Газета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости 11 мая в 09:52
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.
Super.ru 19:45
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Энергетика
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.
РИА Новости 01:00
Общество
В Красноярске сняли на видео километровые очереди за СНИЛС
На днях президент пообещал пособие до 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которое можно оформить через сайт «Госуслуги».
Байкал24 16:46
Футбол
Шевченко: «Хочу стать тренером „Милана“»
Евро-футбол.ру 10:15
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Общество
Российским школьникам предстоят только два предмета ЕГЭ в 2020 году
По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, школьники смогут сдать столько предметов ЕГЭ, сколько им нужно для поступления в вуз.
Известия 15:23
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Политика
Трамп прервал пресс-конференцию после конфликта с журналистами
Президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию после конфликта с журналистами, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 02:58
Общество
ПФР по Алтайскому краю: выплаты на детей получат все
Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично – только в Алтайском крае на эту выплату претендуют порядка полумиллиона человек.
Местное время (Рубцовск) 08:33
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru 11 мая в 06:52
Общество
В российских школах рекомендовали отменить общие перемены
Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.
Известия 20:00
Общество
Москва опровергла сообщения о занижении смертности от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию западных СМИ о том, что занижает статистику смертности от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:14
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера 11:06
Здоровье
В Иркутской области заболели коронавирусом 37 медицинских работников
В Иркутской области зафиксировано 37 случаев заражения медицинских работников коронавирусом, но большая часть – не при оказании медицинской помощи.
Областная газета (г. Иркутск) 01:39
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Единоборства
Олег Монгол подрался с 240-килограммовым соперником
Популярный блогер Олег Монгол, известный участием во фрик-боях, провёл поединок с 240-килограммовым соперником.
Чемпионат вчера в 18:18
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Общество
В США повысили прогноз по смертности от коронавируса
Ранее эксперт сообщал, что в США занижено число жертв коронавируса, так как люди могли умирать от болезни дома, но их не учли как больных из-за того, что они не попали в больницу.
RuNews24.ru 05:49