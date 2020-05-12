Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.

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Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 13

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Общество ПФР по Алтайскому краю: выплаты на детей получат все Да, всем известно, что в первые дни возможности подачи заявления наблюдалась некорректная работа сайта ЕПГУ из-за повышенной активности пользователей портала, что вполне логично – только в Алтайском крае на эту выплату претендуют порядка полумиллиона человек.

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Экономика Правительство уточнило требования для получения субсидий Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.

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