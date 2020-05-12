Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Экономика В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 300

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 208

Игры В «Epic Games Store» раздадут GTA V Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве. 8

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,9K

Общество Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.

Общество В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 130

Общество Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток. 579

Общество В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса В условиях пандемии коронавируса старт выпускных экзаменов сперва перенесли с 25 мая на 8 июня. 1,1K

Космос Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.

Здоровье В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции. 1

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 373

Армия и оружие В США рассказали о сложностях войны с Россией в России Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая, пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, проведенном по инициативе Военно-воздушных сил США.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 572

Гаджеты EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона. 3

Кино Майор возвращается: «Мосгаз. Катран» скоро на Первом канале Скоро на Первом – новое расследование майора Черкасова о подпольных казино в СССР Новый сериал снял режиссер Сергей Коротаев, который работал и над «Формулой мести».