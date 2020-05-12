Экономика

Газета.RuГазета.RuТрамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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Газета.Ruвчера в 12:26

Трамп призвал ФРС США использовать отрицательные ставки

RT на русскомвчера в 11:20
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Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru 15:17
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Экономика

В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики

Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 18:36
Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском 13:28
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Общество

Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Общество

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
РБК 17:47
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Общество

Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток.
Экономика сегодня вчера в 15:27
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Общество

В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса

В условиях пандемии коронавируса старт выпускных экзаменов сперва перенесли с 25 мая на 8 июня.
Forbes 07:05
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Космос

Российские ученые обнаружили источник нейтрино высоких энергий

Российские астрофизики приблизились к определению происхождения нейтрино высоких энергий из космоса.
V-kosmose.com 10:39
Здоровье

В Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Болгария объявила о введении в стране с 14 мая по 14 июня режима чрезвычайной эпидемической ситуации на фоне сохранения рисков для здоровья граждан из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 15:44
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
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Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СКР

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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
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Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
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Шоу-бизнес

61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз

Вокруг ТВ 08:29
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Армия и оружие

В США рассказали о сложностях войны с Россией в России

Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая, пишет FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, проведенном по инициативе Военно-воздушных сил США.
Lenta.ru 17:30
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Здоровье

Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
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Гаджеты

EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев

Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
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Кино

Майор возвращается: «Мосгаз. Катран» скоро на Первом канале

Скоро на Первом – новое расследование майора Черкасова о подпольных казино в СССР Новый сериал снял режиссер Сергей Коротаев, который работал и над «Формулой мести».
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На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

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В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Модель резко подешевела в связи с обнулением пошлины на импорт транспортных средств с электрическими силовыми установками в страны Евразийского экономического союза.
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