с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС), которая выполняет функции финансового регулятора, необходимо снизить базовую процентную ставку до нуля. Он также не исключил установление базовой ставки на отрицательном уровне.

Трамп призвал ФРС опустить базовую ставку до нуля или ниже

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