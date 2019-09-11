с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС), которая выполняет функции финансового регулятора, необходимо снизить базовую процентную ставку до нуля. Он также не исключил установление базовой ставки на отрицательном уровне.

Трамп призвал ФРС опустить базовую ставку до нуля или ниже

Гаджеты Redmi 8А появился на фотографиях в TENAA Redmi Note 8 и 8 Pro были официально представлены и уже доступны для заказа, но бюджетные смартфоны из серии Redmi 8 и Redmi 8A еще не объявлены, хотя уже близки к официальному запуску.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Авто В компании Tesla придумали дворники заново Конструкторы американской автомобильного концерна Tesla разработали совершенно новые дворники, не имеющие жёсткого крепления.

Политика Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Армия и оружие В Великобритании назвали самое опасное оружие России Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Шоу-бизнес Май Абрикосов отказался участвовать в программе о Валерии Комиссарове Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов в штыки воспринял идею рассказать о своем бывшем руководителе и наставнике, ведущем Валерии Комиссарове в программе «Секрет на миллион», которая полюбилась огромному количеству россиян.

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка» Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.

Политика Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.

Шоу-бизнес Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.

Происшествия В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.

Космос Китай успешно запустил три спутника Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.