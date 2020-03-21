Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии». Когда письмо было получено, СМИ не уточняют.
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Впечатленный Ким Чен Ыном Трамп направил письмо лидеру КНДР

Московский Комсомолец15:18

Белый дом: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну по поводу борьбы с коронавирусом

ТАСС17:16

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

Коммерсантъ15:52

В КНДР сообщили о письме Трампа Ким Чен Ыну с предложением сотрудничества

РБК16:28

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru15:08

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

РИА Новости15:06

Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Известия15:04
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Общество

Украинский депутат госпитализирован с пневмонией от коронавируса

Признаки пневмонии стали причиной перевода с домашнего карантина в инфекционных изолятор местной больницы, сообщил депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов 21 марта на своей странице в Facebook.
Красная весна 16:44
Здоровье

Врач из Италии предостерег молодёжь от коронавируса

Новый тип коронавируса представляет опасность для людей всех возрастов, включая и молодёжь, а не только пожилых.
UfaTime.ru 12:14
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Энергетика

Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Газета.Ru 17:40
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Наука

Ученые выяснили, как образовываются метастазы

Российские ученые выяснили, как начинают образовываться метастазы.
ФАН вчера в 12:42
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Интерфакс 12:17
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК 15:48
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru вчера в 05:17
Происшествия

Сотрудники СБУ штурмом взяли бордель в Харькове

Служба безопасности Украины пресекла работу сети борделей в Харькове.
Народные новости 10:43
Футбол

Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.
RT на русском 16:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 17:36
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru 09:27
Общество

На Украине зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Украины подтвердил 47 случаев заражения коронавирусом, передает "112 Украина". Число погибших составляет 3 человека.
Газета.Ru 16:04
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов сняли интимное видео в столичном ресторане

Накануне Ксения Собчак выложила в личном блоге Инстаграм совсем не скромное видео, которое было снято в ресторане.
Кривое-зеркало.ру 05:35
Общество

Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
RT на русском 15:17
Футбол

Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Аргументы и Факты 17:03
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Спорт

Губерниев заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио не состоятся

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился информацией о возможной отмене Олимпийских Игр 2020 года, которые должны состояться в японском Токио.
Metaratings 16:33
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Здоровье

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Футбол

Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Газета.Ru 17:05
Экономика

Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса

После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Народные новости 12:10
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Спорт

Волосожар и Траньков хотят вернуться из США в Россию из-за коронавируса

Газета.Ru 17:35
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