Политика

ВедомостиВедомостиТрамп призвал Китай начать расследование против Байдена

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
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Трамп готов попросить Китай расследовать деятельность Байдена и его сына

Московский Комсомолец16:27

Трамп заявил, что правомочен запрашивать содействие других стран в расследовании коррупции

ТАСС21:44

Трамп попросит Китай начать расследование против Байдена

Газета.Ru16:29

Трамп объяснил, почему он имеет «абсолютное право» расследовать коррупцию

РИА Новости21:51

Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

Ведомости12:29

Трамп рекомендовал Китаю и Украине расследовать деятельность Байдена

Интерфакс12:05

Reuters: Трамп настаивает на расследовании Украиной дела Байдена

Комсомольская правда10:56
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Здоровье

Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Недвижимость

Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Авто

Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения

Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru вчера в 23:32
Энергетика

Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России

Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК 09:29
Политика

Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык

Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новости 18:42
Наука

Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку

Собеседник 01 октября в 10:20
Происшествия

Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым

Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM 21:38
Футбол

Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Энергетика

В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании

Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Политика

Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме

Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Единоборства

Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Технологии

«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве

«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru вчера в 04:10
Культура

Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Политика

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:42
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Футбол

Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»

Sport24.ru вчера в 16:55
Общество

Елена Малышева требует увеличить пенсионный возраст до 67 лет

Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что России срочно нужно проводить пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет.
KurskTV.ru 07:14
Наука

Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам

iReactor вчера в 06:07
Происшествия

ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»

ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03:33
Космос

НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС

НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 01:51
Кино

Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Футбол

Мельгарехо назвал дерби матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от первого матча в сезоне в стартовом составе, в котором он сразу отметился голом.
Евро-футбол.ру 14:29
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 42 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:14
Политика

Медведев официально уволил главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
Народные новости 10:48
Экономика

PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 01 октября в 02:49
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