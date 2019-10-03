Политика
ВедомостиТрамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru вчера в 23:32
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК 09:29
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Происшествия
Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым
Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
REGNUM 21:38
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Энергетика
В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании
Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.
Expert.ru 09:05
Политика
Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru вчера в 04:10
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Политика
Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России
Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 11:42
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»
Sport24.ru вчера в 16:55
Общество
Елена Малышева требует увеличить пенсионный возраст до 67 лет
Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что России срочно нужно проводить пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет.
KurskTV.ru 07:14
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor вчера в 06:07
Происшествия
ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»
ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03:33
Космос
НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС
НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 01:51
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Футбол
Мельгарехо назвал дерби матч с «Краснодаром»
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от первого матча в сезоне в стартовом составе, в котором он сразу отметился голом.
Евро-футбол.ру 14:29
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Армия и оружие
Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 42 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:14
Политика
Медведев официально уволил главу Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.
Народные новости 10:48
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 01 октября в 02:49