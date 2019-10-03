В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Здоровье Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.

Недвижимость Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.

Авто Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».

Энергетика Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Происшествия Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым Шамана Александра Габышева из Якутии, фигуранта уголовного дела об экстремизме, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.

Футбол Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

Энергетика В Nord Stream 2 оценили шансы на получение разрешения от Дании Райнер Зеле – глава австрийской OMV, оператора проекта газопровода «Северный поток-2» – оценил шансы получить разрешение от Дании.

Политика Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».

Единоборства Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.

Технологии «МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве «Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».

Культура Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Общество Елена Малышева требует увеличить пенсионный возраст до 67 лет Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что России срочно нужно проводить пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет.

Происшествия ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку» ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.

Космос НАСА намерено купить у России места на «Союзах» для полетов к МКС НАСА ведет переговоры с российской корпорацией Роскосмос относительно приобретения новых мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС в 2020 году.

Кино Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Футбол Мельгарехо назвал дерби матч с «Краснодаром» Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от первого матча в сезоне в стартовом составе, в котором он сразу отметился голом.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Армия и оружие Разведку у российских границ за неделю вели 42 летательных аппарата Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 42 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".

Политика Медведев официально уволил главу Росгидромета Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Росгидромета Максима Яковенко, следует из документа, текст которого опубликован на официальном сайте кабмина РФ.