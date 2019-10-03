Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов

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