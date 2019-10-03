Политика
Rambler News ServiceТрамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
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Трамп готов попросить Китай расследовать деятельность Байдена и его сына
Московский Комсомолецвчера в 16:27
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Культура
Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой
Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика
На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»
В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 02 октября в 01:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
В Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
По информации СК РФ, в четверг днем в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев были застрелены две сотрудницы частной фирмы.
Росбалт вчера в 09:16
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия
В МВД Башкирии сообщили, куда дел деньги муж Луизы Хайруллиной
Горобзор.ру вчера в 05:23
Общество
Квартиры выселяют из апартаментов
Минэкономики предлагает им перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас сдаются в посуточную аренду.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия
Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым
REGNUM вчера в 21:38
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Культура
Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Авто
В РФ начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»
Напомним, российские продажи кроссовера Chery Tiggo 4 начались в августе 2019 года.
Автоновости дня вчера в 10:16
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самыми больными пенсионерами
По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей вчера в 04:13
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Кино
«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда
Калининград 24 вчера в 05:25
Общество
Треть россиян ждет финансовой помощи от детей после выхода на пенсию
"Каждый третий россиянин (31%) рассчитывает на материальную помощь со стороны детей после выхода на пенсию", - приводит агентство выдержки из комментария к исследованию.
Московский Комсомолец 00:21
Армия и оружие
4 октября празднуется День космических войск России
Сегодня космические войска выполняют широкий спектр задач, включая мониторинг космического пространства с целью выявления вероятных угроз для безопасности страны.
Военное обозрение вчера в 23:43