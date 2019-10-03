Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceТрамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов

Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Трамп не раз призывал Китай расследовать деятельность семьи Байденов

Интерфаксвчера в 23:28

Трамп заявил, что хотел бы расследования Украиной деятельности Байденов

РИА Новостивчера в 10:45

Трамп попросит Китай начать расследование против Байдена

Газета.Ruвчера в 16:29

Трамп готов попросить Китай расследовать деятельность Байдена и его сына

Московский Комсомолецвчера в 16:27

Трамп считает, что Украине следует расследовать деятельность Байденов

RT на русскомвчера в 11:11

Трамп готов попросить Китай начать расследование против Байдена

REGNUMвчера в 17:32

Трамп не исключил, что попросит Си Цзиньпина о расследовании против Байдена и его сына

ТАССвчера в 11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Культура

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Хидэо Кодзимой

Cyber.sports.ru вчера в 14:59
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Политика

На Украине прошли митинги против подписания «формулы Штайнмайера»

В Киеве снова неспокойно - последние несколько дней ознаменовались акциями протеста против подписания "формулы Штайнмайера", а 2 октября у стен офиса Владимира Зеленского собрались тысячи людей.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 02 октября в 01:22
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк погасила все долги

Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Происшествия

Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге

Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика

Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»

У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Футбол

Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Происшествия

В Томске мужчина застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

По информации СК РФ, в четверг днем в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев были застрелены две сотрудницы частной фирмы.
Росбалт вчера в 09:16
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия

В МВД Башкирии сообщили, куда дел деньги муж Луизы Хайруллиной

Горобзор.ру вчера в 05:23
Общество

Квартиры выселяют из апартаментов

Минэкономики предлагает им перестать называть апартаментами квартиры в жилых домах, которые сейчас сдаются в посуточную аренду.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Происшествия

Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде

В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия

В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

РИА Новости вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика

Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Якутского «шамана-воина» Габышева экспертиза признала невменяемым

REGNUM вчера в 21:38
Происшествия

Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Культура

Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской

Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Авто

В РФ начались продажи Chery Tiggo 4 с турбомотором и «роботом»

Напомним, российские продажи кроссовера Chery Tiggo 4 начались в августе 2019 года.
Автоновости дня вчера в 10:16
Здоровье

Минздрав назвал регионы с самыми больными пенсионерами

По данным ведомства, чаще всего пожилые люди болеют в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тысяч населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085).
Мир новостей вчера в 04:13
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК вчера в 20:58
Кино

«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда

Калининград 24 вчера в 05:25
Общество

Треть россиян ждет финансовой помощи от детей после выхода на пенсию

"Каждый третий россиянин (31%) рассчитывает на материальную помощь со стороны детей после выхода на пенсию", - приводит агентство выдержки из комментария к исследованию.
Московский Комсомолец 00:21
Армия и оружие

4 октября празднуется День космических войск России

Сегодня космические войска выполняют широкий спектр задач, включая мониторинг космического пространства с целью выявления вероятных угроз для безопасности страны.
Военное обозрение вчера в 23:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное