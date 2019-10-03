Политика
Rambler News ServiceТрамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
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Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
В США бездомная россиянка, прославившаяся исполнением оперной арии в метро, может начать карьеру в шоу-бизнесе.
Российская газета 04:58
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика
Путин назвал использование доллара политическим оружием
Использование доллара в качестве политического оружия является крупной ошибкой.
Вечерняя Москва вчера в 11:08
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика
Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.
Русская Планета вчера в 16:19
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Авто
Mitsubishi представит гибридный кроссовер с газотурбинным двигателем
Для оснащения Mitsubishi Mi-Tech используется инновационная гибридная установка, которая может похвастаться компактными размерами.
Новые автомобили 10:37
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Армия и оружие
«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами
В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
Дни24 01 октября в 01:25
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Авто
Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке Hyundai Mobility
Компания Hyundai озвучила цены на собственный сервис подписки на машины в России.
Автоновости дня 01 октября в 08:10
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»
Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
Московский Комсомолец 11:21
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Общество
В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса
В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
РБК 12:21
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 01 октября в 21:13
Кино
В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»
В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
Армия и оружие
В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot
Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в возможности российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot.
News.ru 19:36
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Технологии
Смартфоны сотен тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом
Раскрыта хакерская атака, жертвами которой стали более 800 тысяч россиян.
Lenta.ru 10:51
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26