Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceТрамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов

Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
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Трамп не исключил, что попросит Си Цзиньпина о расследовании против Байдена и его сына

ТАССвчера в 11:39
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На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
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В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
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Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка

Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
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Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
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Исследователи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета показали, что воспоминания можно имплантировать в мозг птиц, чтобы научить их вокализации без каких-либо уроков от их родителей.
Индикатор вчера в 16:26
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Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ

Газета.Ru вчера в 22:57
Общество

Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм

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Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
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Волкер и Сондланд готовили для Зеленского заявление по делу Байдена

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для президента Владимира Зеленского заявление.
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Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса

Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
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Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»

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Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Четыре человека погибли в результате нападения на здание префектуры полиции в Париже.
Москва 24 вчера в 08:33
Политика

Польша назвала сроки полного отказа от российского газа

Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
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Политика

В раде обвинили Россию в блокировании поставок угля на Украину

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец обвинил Россию в перекрытии поставок энергетического угля через Белоруссию на Украину.
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Экономика

Фондовый рынок США продолжил падение

Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
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Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

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Стартовали продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000

Компания AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии, а также новых процессоров AMD Ryzen PRO с графикой Radeon Vega Graphics и AMD Athlon PRO с графикой Radeon Vega для настольных ПК.
itWeek (PC Week) 01 октября в 10:11
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Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Общество

Росконтроль определил самый вкусный шоколад

Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
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В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице.
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Экономика

Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 01 октября в 06:56
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В России стали продавать вьетнамские смартфоны

Российским покупателям предлагаются следующие модели: Vinsmart Vsmart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy 2+ и Vsmart Live.
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Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
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В Сирии испытали С-500 «Прометей»

В Сирии прошли испытания элементы новейшей российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».
Ридус 02 октября в 00:54
Политика

Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык

С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
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