Политика
Rambler News ServiceТрамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
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Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Интерфакс вчера в 10:30
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Баскетбол
«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Культура
Татьяна Навка высказалась о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о конфликте с продюсером Яной Рудковской.
Телепрограмма 01:10
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ вчера в 10:22
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Ранее, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что российские телеканалы, в том числе государственные, ведут независимую политику.
РИА Новости 16:16
Игры
Группа Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга
Коммерсантъ 13:56
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
Life.ru 01:00
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Авто
Названо число кроссоверов и внедорожников в России
RT на русском вчера в 06:38
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru вчера в 09:34
Армия и оружие
Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Наука
Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Здоровье
Ученые назвали вызывающие диабет профессии
Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.
Вечерняя Москва 15:30
Футбол
Представлен детальный проект мемориала Черенкова
Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
Бомбардир.ру 07:41
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета Яковенко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
Известия 09:44
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Телепрограмма вчера в 11:31
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19