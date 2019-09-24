Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruТрамп призвал реформировать «несправедливую» систему мировой торговли

Во вторник, 24 сентября, президент США Дональд Трамп, выступая в ходе Генассамблеи ООН, заявил, что необходимо реформировать всю сложившуюся систему мировой торговли. Глава Белого дома назвал ее несправедливой.
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Трамп намекнул на скорый конец торговой войны с Китаем

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Трамп раскрыл планы Белого дома в мировой торговле

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Политика

Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского

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Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
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Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
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Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

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Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений

В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
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NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST

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В выходные на Землю обрушится магнитная буря

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
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В России началось серийное производство американской винтовки AR-15

Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
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Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции

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Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.
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