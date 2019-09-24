Политика
RuNews24.ruТрамп призвал реформировать «несправедливую» систему мировой торговли
Во вторник, 24 сентября, президент США Дональд Трамп, выступая в ходе Генассамблеи ООН, заявил, что необходимо реформировать всю сложившуюся систему мировой торговли. Глава Белого дома назвал ее несправедливой.
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Реформировать систему мировой торговли призвал в своей речи американский президент Дональд Трамп
Новостной фронтвчера в 12:01
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Политика
Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.
RT на русском 13:07
Шоу-бизнес
Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским
В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.
RuNews24.ru 09:22
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Технологии
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 15:01
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 13:56
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru вчера в 04:04
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 14:39
Политика
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Здоровье
Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений
В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.
MedikForum.ru вчера в 13:25
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 07:05
Общество
В выходные на Землю обрушится магнитная буря
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.
Национальная служба новостей 07:38
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Piter.tv вчера в 08:24
Футбол
Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Спорт БИЗНЕС Online 14:54
Общество
В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым
Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.
Московский Комсомолец 13:23
Кино
От России на премию «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
Vologda-poisk.ru 03:45
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
В России началось серийное производство американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Финанс 04:05
Экономика
Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.
Газета.Ru 13:42
Политика
Путин и Мадуро начали встречу в Кремле
Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.
RT на русском 04:40
Космос
С Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ»
Телеканал Санкт-Петербург 11:11
Политика
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10