Во вторник, 24 сентября, президент США Дональд Трамп, выступая в ходе Генассамблеи ООН, заявил, что необходимо реформировать всю сложившуюся систему мировой торговли. Глава Белого дома назвал ее несправедливой.

Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Шоу-бизнес Торт на свадьбе Богомолова и Собчак оказался бутафорским В пятницу, 13 сентября, театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак сочетались узами брака.

Политика Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Экономика АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл» В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Политика Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Здоровье Жевание сушеной гвоздики помогает при ряде нарушений В период осеннего похолодания и возросшего риска заболеть гриппом и простудой специалисты советуют использовать сушеную гвоздику с целью профилактики этих заболеваний.

Космос NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.

Общество В выходные на Землю обрушится магнитная буря В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, на Земле ожидается магнитная буря.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Футбол Олег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл» Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.

Общество В Чечне отцу невесты пришлось извиниться перед Кадыровым Выложенное в интернет видео, на котором невеста плачет, обнимаясь с отцом, попало на глаза главе Чечни Рамзану Кадырову, который осудил поведение чеченца: по мусульманским обычаям отец не должен присутствовать на свадьбе дочери.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в ведении войны против Украины Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы.

Армия и оружие В России началось серийное производство американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.

Экономика Определена дата начала обязательной маркировки молочной продукции Российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов, еще в середине июля 2019 года.

Политика Путин и Мадуро начали встречу в Кремле Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро началась в Кремле.