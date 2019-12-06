Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Как это возможно? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это необходимо прекратить!

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Происшествия В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски «В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.

Гаджеты Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy A51 полностью рассекречен Ранее уже сообщалось о том, что 12 декабря состоится премьера новых смартфонов Samsung Galaxy серии А. Так вот, по данным источника, именно в этот день представят Galaxy A51.

Спорт Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Энергетика Украина поставила условие России по газовым спорам Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

Наука Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.

Общество Германия начала расследование дела Скрипалей Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.

Транспорт В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.