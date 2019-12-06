Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Дональд Трамп
Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Как это возможно? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это необходимо прекратить!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 23:01

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