Политика
ИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Читать в источнике
Оценить10
Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Как это возможно? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это необходимо прекратить!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 23:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Происшествия
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Авто
В России скоро появится обновленный Hyundai Solaris
Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал тестовую сборку обновленного седана Hyundai Solaris.
Гаджеты
Потенциальный бестселлер Samsung Galaxy A51 полностью рассекречен
Ранее уже сообщалось о том, что 12 декабря состоится премьера новых смартфонов Samsung Galaxy серии А. Так вот, по данным источника, именно в этот день представят Galaxy A51.
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Общество
Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Наука
Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин
Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Армия и оружие
Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400
Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе бабушку с двумя детьми
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Армия и оружие
У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы
У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Транспорт
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Технологии
В Android-смартфонах появилась новая уникальная функция
В Huawei назвали преимущества Harmony OS перед Android Новый режим является частью приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) и доступен на всех смартфонах с Android 9 Pie и Android 10.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.