Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

ТАСС20:34

Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

RT на русском21:00

Трамп призвал Всемирный банк не давать кредиты Китаю

REGNUM20:17

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Интерфакс21:36

Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Московский Комсомолец21:09

Трамп обратился с призывом к Всемирному банку не кредитовать Китай

Газета.Ru21:32

Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР

Российская газета21:53
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:14, Ашберн
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