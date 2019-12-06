Политика
ИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Московский Комсомолецвчера в 21:09
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Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
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Федор Добронравов обрадовал поклонников сериала «Сваты»
СМИ писали, что сериал «Сваты» могут покинуть некоторые актеры, но это неправда, уверяет артист.
Политика
Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
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В США перенесли тестовый полет космического корабля Starliner
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Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
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Украина представила панораму своей «лунной базы»
Хоккей
Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»
Шоу-бизнес
Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение Анастасии Заворотнюк
Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение своей супруги Анастасии Заворотнюк.
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Зенит — Динамо 3:0
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У сбившего пешеходов около МЦК нашли 12 штрафов за превышение скорости
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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Спорт
Йохауг победила в скиатлоне на втором этапе КМ, Непряева — 11-я
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Певица МакSим опять выходит замуж
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Загитова последней покажет произвольную программу в финале Гран-при
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила последний стартовый номер на произвольную программу в финале Гран-при.
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Метформин от диабета может провоцировать рак
Популярный в Евросоюзе препарат метформин, применяемый при сахарном диабете, может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)
Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
Футбол
Цорн: «Спартак» не будет делать зимой больших изменений в составе
Московский футбольный клуб "Спартак" в зимнее трансферное окно не будет совершать большие изменения в составе, заявил генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.
Общество
В Ленобласти соберут комиссию по этике из-за матерящейся чиновницы
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Происшествия
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Футбол
Тедеско назвал предстоящий матч с «Ростовом» интересным и сложным
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова».
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Здоровье
В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью
В результате за две недели корью заболели сразу шесть человек. В городе объявили подчищающую иммунизацию.
Общество
Мэр Липецка Уваркина объяснила видео с матом
Экономика
Железной дороге в обход РФ предрекли трагическую судьбу
«С севера на юг – из Скандинавии в Центральную Европу – нет ни грузов, ни людей, что предопределяет трагическую судьбу железной дороги Rail Baltica и транзитной отрасли», — прокомментировал опасность ситуации для прибалтийского проекта.