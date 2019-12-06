Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

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RT на русскомвчера в 21:00

Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
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