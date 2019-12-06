Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

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Трамп потребовал от Всемирного банка не выдавать кредиты Китаю

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Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Интерфаксвчера в 21:36

Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Московский Комсомолецвчера в 21:09

Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

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Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
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«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
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Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

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Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
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Коммерсантъ вчера в 12:30
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Во сколько обойдется газификация России По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай "Сила Сибири" (1,1 трлн руб.), который "Газпром" запустил 2 декабря.
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Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
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В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

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С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения

С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
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Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ

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IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
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В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
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Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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Новак спрогнозировал цены на топливо в России

«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
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«Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
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В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
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Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
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Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru вчера в 11:08
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