Политика
ИнтерфаксТрамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
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Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Московский Комсомолецвчера в 21:09
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Кино
Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Экономика
Греф предложил выдавать электронные подписи через крупные банки
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
Общество
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
Происшествия
Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Экономика
Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
Во сколько обойдется газификация России По оценкам Молодцова, на расширение газификации понадобится более 1 трлн руб. Это сопоставимо со стоимостью строительства первого газопровода в Китай "Сила Сибири" (1,1 трлн руб.), который "Газпром" запустил 2 декабря.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Армия и оружие
С-300 и Bavar-373 атакуют израильские истребители без предупреждения
С-300 и Bavar-373 атакуют истребители ВВС Израиля.
Хоккей
Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Фигурное катание
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Энергетика
Новак спрогнозировал цены на топливо в России
«Уверены, что ситуация с ценами на топливо будет стабильной на протяжении всего следующего года с учетом планового роста инфляции», — заявил Новак и добавил, что на внутренний рынок не окажет влияние даже резкий рост мировых цен на нефть.
Политика
«Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину с 2020 года
«Газпром» ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Политика
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.