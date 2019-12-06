Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.

Экономика Греф предложил выдавать электронные подписи через крупные банки Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.

Общество В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски «В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».

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Политика Матвиенко предложила наказать Новака Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Кино IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

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Единоборства Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.