Политика

ТАССТАССТрамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
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Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю

РИА Новости00:31

Трамп требует от Всемирного банка больше не давать кредиты Китаю

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Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

RT на русскомвчера в 21:00

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Интерфаксвчера в 21:36

Президент США призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Московский Комсомолецвчера в 21:09

Трамп потребовал от Всемирного банка не выдавать кредиты Китаю

РБКвчера в 23:01

Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

ТАССвчера в 20:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
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Рассекречен план США по созданию новой ядерной триады

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Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

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Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
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В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
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Лукашенко направился в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Сочи, где проведет переговоры президентом России Владимиром Путиным.
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Президент Польши отказался признавать Россию врагом НАТО

В настоящее время у НАТО нет никакого врага, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.
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Общество

В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:42
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Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
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В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
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На сцене Comedy Club впервые в качестве комика жанра стенд-ап появилась актриса и певица Вера Брежнева.
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Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
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Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

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Карлос Тевес: «Роналду учился уходить от соперников, у Месси это врожденное, он тренировал только штрафные»

Криштиану учился, как уходить от соперников, Месси тренировал только штрафные.
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Зенит — Динамо 3:0

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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Xiaomi рассказала о перспективах прошивки MIUI 11

Компания Xiaomi рассказала о ведущейся разработке нового функционала для своей фирменной оболочки MIUI 11.
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В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
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Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
РБК вчера в 08:10
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В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
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Происшествия

«Ъ» подводит итоги второй волны судебных решений по «московскому делу»

Самым резонансным делом второй волны приговоров по делу о массовых выступлениях в столице накануне выборов в Мосгордуму стал приговор 21-летнему студенту факультета политологии ВШЭ Егору Жукову.
Коммерсантъ вчера в 15:29
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Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК вчера в 22:27
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Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
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