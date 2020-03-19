Коронавирус

АБНАБНТрамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики

Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к американцам о возвращении на работу, так как это необходимо для экономики, несмотря на распространение коронавируса нового типа. С призывом Трамп выступил в эфире телеканала Fox News.
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Трамп хочет начать отмену введенных из-за коронавируса ограничений с Техаса

Комсомольская правда21:38

Экономическая рецессия может быть страшнее коронавируса, считает Трамп

РИА Новости13:43

Трамп попросил американцев выйти на работу для спасения экономики

РБК16:31

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

RT на русском14:51

Трамп: число жертв коронавируса в США будет больше, если быстро не отменить ограничения

ТАСС15:47

Трамп: американцы должны дистанцироваться друг от друга и выйти на работу

Коммерсантъ14:12

В США зарегистрировано более 700 случаев заражения COVID-19

Известия20:58
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Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Религия

РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 13:21
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда 19:07
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня вчера в 05:14
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Политика

Россия направила в Италию десятый военный самолет

Десятый военный самолет вылетел из России в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом, 23 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Красная весна вчера в 09:00
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Общество

Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке

В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Национальная служба новостей 11:26
Общество

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъ 19:27
Финансы

Курс доллара снизился на 1 рубль

Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля.
Ведомости 03:45
Политика

В МИД РФ уточнили, каких украинцев будут вывозить из России

При вывозе россиян с территории Украины и украинцев — из России речь идет только о помощи людям, которые сами хотят вернуться домой на фоне ситуации с коронавирусом.
Росбалт 14:46
Футбол

Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу

Евро-футбол.ру 17:57
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru 11:12
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

СК начал проверку из-за видео с «шуткой» о коронавирусе в Уссурийске

Следователи начали проверку из-за видео с лживой информацией о распространении коронавируса в Уссурийске, которое опубликовал в интернете местный мужчина, сообщается на сайте краевого следственного управления СК.
РИА Новости 20:48
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести

Голосование по Конституции могут перенести. Новая дата пока не утверждена, сообщают «Ведомости».
МИГ-ТВ вчера в 02:16
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости вчера в 21:09
Общество

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии.
ТАСС 16:37
Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Известия 14:24
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, пишет Газета.ru.
ProUfu.ru 22 марта в 23:38
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

РИА Новости 09:06
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Происшествия

На экс-мэра города Обь заведено уголовное дело

По результатам прокурорской проверки в отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан»).
REGNUM 08:21
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
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