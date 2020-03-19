Президент США Дональд Трамп выступил с призывом к американцам о возвращении на работу, так как это необходимо для экономики, несмотря на распространение коронавируса нового типа. С призывом Трамп выступил в эфире телеканала Fox News.

Трамп призвал американцев вернуться на работу для спасения экономики

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