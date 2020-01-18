Политика
РИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах. Так он прокомментировал слова Хаменеи, который на пятничной молитве назвал убийство генерала Касема Сулеймани "позором" США.
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Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Футбол
Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде
Игроки «Спартака» во время тренировки на сборах в ОАЭ окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в бассейн с ледяной водой.
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили, что не планируют выводить войска из Ирака
В настоящее время США не планируют выводить свои войска из Ирака.
Шоу-бизнес
«10 фактов обо мне»: Кристина Асмус рассекретила свою жизнь
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед турниром UFC 246
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные у россиян смартфоны
Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Гаджеты
Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе
Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Шоу-бизнес
Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой
Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Финансы
Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару
Курс доллара в обозримом будущем может вырасти до 200 рублей. Об этом сообщил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.