Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах. Так он прокомментировал слова Хаменеи, который на пятничной молитве назвал убийство генерала Касема Сулеймани "позором" США.
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Трамп попросил верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Газета.Ru02:29

Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения

РБКвчера в 21:28

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

РИА Новостивчера в 20:43

Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами

Lenta.ruвчера в 18:33

Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Российская газетавчера в 18:27

Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах

RT на русскомвчера в 17:52

Трамп заявил, что духовному лидеру Ирана следует быть поосторожнее со своими словами

ТАССвчера в 17:43
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Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
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75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ вчера в 10:14
Футбол

Игроки «Спартака» искупали тренера по физподготовке в ледяной воде

Игроки «Спартака» во время тренировки на сборах в ОАЭ окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в бассейн с ледяной водой.
Спорт-Экспресс 03:10
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили, что не планируют выводить войска из Ирака

В настоящее время США не планируют выводить свои войска из Ирака.
РЕН ТВ вчера в 22:03
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«10 фактов обо мне»: Кристина Асмус рассекретила свою жизнь

Экспресс газета вчера в 14:30
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
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Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед турниром UFC 246

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам они показали одинаковый вес — 77,1 кг.
Чемпионат вчера в 12:54
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы.
Телеканал 360° 03:53
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
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Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

РИА Новости 03:59
Политика

В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году

В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Газета.Ru вчера в 21:59
Происшествия

По «Нарве» восстановили движение после смертельного ДТП с пешеходом

Мойка78 04:15
Происшествия

В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:40
Общество

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Коммерсантъ 03:12
Гаджеты

Яндекс.Маркет назвал самые популярные у россиян смартфоны

Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года.
3DNews вчера в 01:00
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
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Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
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Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3

CyberSport.ru вчера в 16:23
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Новые неубиваемые умные часы от Xiaomi поступили в продажу

МонаВиста 04:15
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Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
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Появилось первое фото свадебного платья Дарьи Жуковой

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос Инсайдер, знакомый с ситуацией также рассказал таблоиду, что свадьба, на которую будет потрачено несколько миллионов фунтов, станет отличной рекламой для курорта.
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Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент страны Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить лиц, причастных к "прослушке" совещания премьер-министра страны Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
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Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару

Курс доллара в обозримом будущем может вырасти до 200 рублей. Об этом сообщил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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