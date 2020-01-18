Американский президент Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи быть осторожнее в словах. Об этом он заявил в своём Twitter.

Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах

Экономика Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.

Экономика Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18% Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

Общество В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.

Здоровье В Твери изменили график работы травмпунктов Для обеспечения качественной медицинской помощи жителям было принято решение изменить график работы травмпунктов.

Политика ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.

Политика Путин возложил цветы к «Рубежному камню» Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.

Политика Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.

Общество Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Армия и оружие Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.