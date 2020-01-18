Политика
RT на русскомТрамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах
Американский президент Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи быть осторожнее в словах. Об этом он заявил в своём Twitter.
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Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Экономика
Консорциум с участием «Ростеха» построит мост через реку Лену в Якутии
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
В «Сколково» подсчитали экономию бюджета при отказе россиян от курения
По словам директора Центра развития здравоохранения «Сколково» Натальи Комаровой, отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год.
Здоровье
В Твери изменили график работы травмпунктов
Для обеспечения качественной медицинской помощи жителям было принято решение изменить график работы травмпунктов.
Политика
ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля
Госбюро расследований Украины на следующей неделе вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса, на которых он выступит в качестве свидетеля.
Политика
Путин возложил цветы к «Рубежному камню»
Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области, установленному в честь более чем 60 тысяч бойцов, погибших за спасение Ленинграда.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Происшествия
Школьница покончила с собой из-за требования выйти замуж за 50-летнего
Происшествия
Ксения Пунтус объяснила падение из окна квартиры Михалковых
Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Происшествия
Три человека погибли при лобовом ДТП на Кубани
Три человека погибли и четверо пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на Кубани.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Культура
Отмечающий 70-летие Борис Невзоров работал дворником и пережил убийство жены
Стало известно, как актер смог пережить убийство супруги.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Политика
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Армия и оружие
Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск
Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тыс. из банковской ячейки
Столичная полиция устанавливает обстоятельства кражи из банковской ячейки 100 тыс. долларов.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Хоккей
Боб Хартли: «Овечкин — не просто спортсмен. Это сама Сила природы»
Думаю, он и в 40 лет будет играть нормально. Овечкин — это не просто спортсмен.
Общество
Студенты и преподаватели ВШЭ выступили против урезания прав и свобод
Выпускники и сотрудники ВШЭ, со своей стороны, требуют ввести и поддерживать автономию деятельности студенческих организаций и медиа, не цензурировать деятельность студентов и студенческих организаций, а также снять запрет на ведение правозащитной деятельности и обеспечить свободу любых обсуждений.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.