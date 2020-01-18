Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами. Об этом в пятницу предупредил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Хаменеи якобы "говорил гадости" о Соединенных Штатах и Европе.

Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

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