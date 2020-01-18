Политика
Российская газетаТрамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами. Об этом в пятницу предупредил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Хаменеи якобы "говорил гадости" о Соединенных Штатах и Европе.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Экономика
Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году
По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Дмитрий Медведев высказался о своей отставке
В пятницу, 17 января, Дмитрий Медведев встретился с новым премьером РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства, а также с членами ушедшего в отставку кабмина.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk совершил полет недалеко от границ Крыма.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Футбол
Курзава согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом»
Француз согласовал контракт с лондонским «Арсеналом». Соглашение будет действовать в течение пяти лет.
Футбол
Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Политика
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
Здоровье
Названы способствующие долголетию четыре вкусных продукта
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ выйдет в 2021 году
«Русский Прадо», представляющий собой модернизированный внедорожник «Патриот», выйдет в 2021 году.
Здоровье
Педиатр назвала, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес
Российский врач-педиатр Татьяна Буцкая рассказала, в каком возрасте дети чаще набирают лишний вес.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Сургут — Салехард три человека погибли, ещё трое получили травмы.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Хоккей
Кучеров оформил дубль в матче против «Виннипега»
Форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс".
Футбол
«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы
Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Единоборства
Макгрегор и Серроне сделали вес перед боем на UFC 246
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Культура
В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому
Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Кино
Опрос. Российские зрители считают, что «Оскара» должен взять «Джокер»
Фильм «Джокер» должен завоевать «Оскар», считают большинство из участников опроса на ресурсе «Кино Mail.ru», 17 января сообщается на портале.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Политика
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
Общество
Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop
Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар заявил, что власти приняли решение приостановить участие в реализации проекта системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
Биатлон
Падин считает, что результаты сборной России по биатлону отражают уровень тренера Хованцева
Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин, в настоящее время работающий с командой Белоруссии, раскритиковал нынешнего наставника россиян Анатолия Хованцева.