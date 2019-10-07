Политика
Газета.RuТрамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Трамп предложил объявить «немедленный импичмент» спикеру Палаты представителей США
Московский Комсомолецвчера в 23:19
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
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Почему с возрастом хочется меньше спать
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Российская газета 05:48
Происшествия
В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
Жительница Набережных Челнов подозревается в покушении на убийство и убийстве своего малолетнего сына.
ТАСС 03:46
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Футбол
Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском вчера в 17:41
Финансы
Рублю предрекли обвал из-за «креста смерти»
Курс российской нацвалюты в ближайшие недели окажется под сильным давлением, поскольку рубль попал под прицел так называемого «креста смерти».
Росбалт 07:16
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
Нападающий Александр Соболев вызван в сборную России по футболу
Нападающий «Крылья Советов» Александр Соболев вызван в сборную России по футболу для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией (10 октября, Москва) и Кипром (13 октября, Никосия).
Коммерсантъ Самара 02:50
Авто
ОСАГО в РФ подорожает в два раза
Банк России введет требования по обязательному оформлению полиса страхования автогражданской ответственности совместно с дополнительной защитой от несчастных случаев, а также установит телематические датчики в авто.
SpeedMe 02:35
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 04:25
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Футбол
Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома
Нева Спорт 02:54
Экономика
В Петербурге сорвут срок ввода 16 школ и детсадов в 2019 году
В Петербурге не сумеют ввести в строй шесть школ и десять дошкольных учреждений в 2019 году, как планировалось ранее.
REGNUM 07:10
Кино
Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал заявление Мартина Скорсезе
Kinonews.ru вчера в 04:35