Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту. Об этом сообщает РИА "Новости".

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

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