Политика

ИзвестияИзвестияТрамп призвал объявить Пелоси импичмент

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и призвал объявить ей импичмент. Об этом он 7 октября написал в своем Twitter.
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Трамп обвинил Пелоси в госизмене и предложил объявить ей импичмент

РБК03:24

Трамп обвинил спикера Палаты представителей США Пелоси в госизмене

Коммерсантъ01:53

Трамп предложил объявить «немедленный импичмент» спикеру Палаты представителей США

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Трамп призвал к импичменту Пелоси

Российская газетавчера в 23:44

Трамп призвал объявить Пелоси импичмент

Известия00:58

Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене и призвал к ее импичменту

ТАССвчера в 23:04
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Американский политик
Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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Adam Schiff
Американский политик
American politician serving as the U.S. Representative for California's SAFESUBST: congressional district since 2001. He is a member of the Democratic Party. Schiff's district, numbered as the 27th from 2001 to 2003 and as the 29th from 2003 and 2013, has always been centered in the San Gabriel Valley east of Los Angeles, including Pasadena, Glendale and his hometown of Burbank.
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