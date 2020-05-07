Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией". Глава Белого дома назвал эти материалы "лживыми новостями".

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

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