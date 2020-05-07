Политика
Российская газетаТрамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией". Глава Белого дома назвал эти материалы "лживыми новостями".
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Трамп: NYT следует вернуть Пулитцеровскую премию за статьи о Путине
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