Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией". Глава Белого дома назвал эти материалы "лживыми новостями".
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Ограничения в Москве продлили до 31 мая

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Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

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Один человек погиб и один пострадал вечером 7 мая в результате ДТП с пятью автомобилями в Гатчинском районе Ленинградской области.
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Фото сцен из боевика «Старая гвардия» опубликовали в издании Vanity Fair.
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