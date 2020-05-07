Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Трамп предложил лишить Пулитцера авторов статей о сговоре с Россией

РБК18:33

Трамп: NYT следует вернуть Пулитцеровскую премию за статьи о Путине

Московский Комсомолец17:32

Трамп назвал вручение «Пулитцера» NYT за статьи о России позором

РИА Новости16:38

Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за фейки о Путине

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Российская газета16:21

Трамп предложил отобрать Пулитцеровские премии за статьи о сговоре с РФ

Известия16:18

Трамп предложил отобрать Пулитцеровские премии, присужденные за статьи о сговоре с Россией

ТАСС15:49
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
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Политика

Германия передаст России архивы о советских военнопленных

Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
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Общество

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Армия и оружие

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Компания Great Wall и легендарное тюнинг-ателье Brabus, которое специализируется на доработке автомобилей Mercedes-Benz, представили премиальную версию купеобразного кроссовера WEY VV7 GT.
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Армия и оружие

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Экономика

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Космос

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Москва, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM «Современным Жюль Вернам», оценивающим перспективы поиска и добычи драгоценных металлов на Луне, следует серьёзнее обосновывать экономическую целесообразность своих проектов, написал 7 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
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Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
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Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома

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Приморье готовится к поэтапной отмене ограничений

Приморье готовится к поэтапной отмене ограничений. Но все карантинные меры должны по-прежнему соблюдаться.
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Один человек погиб в результате землетрясения в Иране

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
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Сотрудники Techland ответили на критику разработки Dying Light 2

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