Политика
RT на русскомТрамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России
Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:51, Ашберн
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс 17:42
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 13:26
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
Экономика
СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США
В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Здоровье
Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО
По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.
Чита.Ру 20:43
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве
Экс-депутат красноярского краевого парламента, бизнесмен Анатолий Быков был задержан по подозрению в убийстве.
Профиль 03:59
Общество
Евгений Куйвашев ввел повсеместный масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении обязательного масочного режима во всех муниципалитетах региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:57
Общество
Андрей Бочаров перед Днём Победы обратился к волгоградцам
Перед священной для всех датой – Днём Победы – Андрей Бочаров обратился ко всем жителям региона.
ИА Городские вести. Волгоград 05:14
Политика
Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к морскому вторжению боевиков в Венесуэлу.
Ореанда-Новости 05 мая в 12:00
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Гаджеты
В новом стандарте NFC появилась поддержка беспроводной зарядки
Международной ассоциацией NFC Forum, занимающейся стандартизацией технологии Near Field Communication (NFC), была утверждена спецификация беспроводной зарядки Wireless Charging Specification (WLC).
UfaTime.ru 10:54
Единоборства
Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом
Американский боец Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проводить с ним бой из трусости.
Вечерняя Москва 20:36
Хоккей
Защитник системы СКА Семыкин подписал контракт с «Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй» объявила о подписании контракт с российским защитником Дмитрием Семыкиным, сообщает пресс-служба «Лайтнинг».
Спорт-Экспресс 13:24
Шоу-бизнес
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки.
РИА Новости 19:42
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 14:50
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Кино
Первым чернокожим Бэтменом может стать Дэниэл Калуя
Культуромания 05:11
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Музыка
Группа Iron Maiden отменила российские гастроли из-за коронавируса
Британская группа Iron Maiden, играющая в стиле хеви-метал, отменила гастроли в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны были пройти в рамках тура Legacy Of The Beast летом 2020 года, из-за ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия 21:57
Кино
Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети
Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 09:55
Футбол
Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020
Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.
Soccer.ru 14:48
Общество
Якутия показывает стабильный рост в выявлении коронавируса
Якутск, 7 мая 2020, 06:14 — REGNUM В Якутии за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:14
Общество
Вильфанд предсказал аномальную жару в ряде регионов России
Столбики термометров поднимутся вверх в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 20:59