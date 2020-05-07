Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

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