Политика

ВедомостиВедомостиТрамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США. Он также отметил в беседе с Эрдоганом, что «продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию».
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Трамп предостерег Эрдогана от продолжения вмешательства в дела Ливии

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ТАССвчера в 20:02
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По словам главы болгарского кабинета министров, «НАТО является самым успешным военно-политическим союзом в истории».
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Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два года.
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Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Москва и Анкара продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу, заявил в интервью "Известиям" глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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