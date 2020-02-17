Политика
ВедомостиТрамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США. Он также отметил в беседе с Эрдоганом, что «продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию».
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Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Наука
Доказана связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму
Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Авто
Новый Kia Sorento представили официально
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Общество
Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло
Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Армия и оружие
Болгарский премьер назвал НАТО самым успешным военно-политическим союзом в истории
По словам главы болгарского кабинета министров, «НАТО является самым успешным военно-политическим союзом в истории».
Футбол
Джеррард: за ситуацией с «Манчестер Сити» мне интересно наблюдать по понятным причинам
Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два года.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову после концерта в Брянске выводили под руки
Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина перестала скрывать лицо в морщинах
Мария уверена, что стареть — нестрашно, поэтому смело показывает общественности морщины на лице.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Космос
NASA показало самые высокие облака
Подчеркивается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», — самые высокие в атмосфере нашей планеты.
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Политика
В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»
Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Здоровье
Скончался известный саратовский кардиохирург Вадим Прелатов
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Гаджеты
Первая партия флагманского Xiaomi Mi 10 Pro окажется неполноценной
Китайская компания Xiaomi сообщила неприятную новость относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который только-только дебютировал в Китае.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри сняли у самолета с чемоданами в руках
Гарри взял в руки чемодан, а Меган сумку и ноутбук. При этом супруги выглядели по-домашнему.
Происшествия
В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство 19 инвалидов
В Японии приговорили к смертной казни местного жителя, который убил 19 инвалидов. Об этом сообщает издание Kyodo News.
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Москва и Анкара продолжают сотрудничество для выработки итогового соглашения по Идлибу, заявил в интервью "Известиям" глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.