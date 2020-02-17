Политика

ВедомостиВедомостиТрамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США. Он также отметил в беседе с Эрдоганом, что «продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию».
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с чего всё началось

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
РИА Новостивчера в 19:32

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Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

Газета.Ru01:46

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

РИА Новостивчера в 19:32

Трамп заявил Эрдогану об опасности вмешательства в ситуацию в Ливии

Известиявчера в 19:52

Трамп предостерег Эрдогана от продолжения вмешательства в дела Ливии

РЕН ТВвчера в 20:45

Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада

Коммерсантъвчера в 19:59

Трамп заявил о возможном усугублении ситуации в Ливии вмешательством

RT на русскомвчера в 20:22

Трамп в разговоре с Эрдоганом заявил, что вмешательство в Ливию лишь усугубит ситуацию

ТАССвчера в 20:02
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Происшествия

Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 02:13
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Общество

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян.
Газета.Ru 03:29
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Происшествия

Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом

В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
RT на русском 03:24
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Кино

Назвали 17 худших сцен секса в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
ToDay News Ufa 15 февраля в 02:18
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Для Индии была представлена удешевленная версия модели ix25, которая в этой стране и в России предлагается под названием Creta.
Tvoe-avto.com вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Футбол

Дель Пьеро рассчитывает на переход Гвардиолы в «Ювентус»

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал информацию, что итальянский клуб может возглавить нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Матч ТВ вчера в 19:41
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru вчера в 08:52
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу Челябинска по делу о взятке

ТАСС 01:18
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Происшествия

В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Российская газета 02:23
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews вчера в 13:20
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Общество

Из краевого правительства уволились два высокопоставленных чиновника

Свои должности покинули руководитель аппарата правительства Елена Лопаева и ее заместитель Назим Султанов, написав заявление по собственному желанию с 17 и 14 февраля соответственно.
Новости Перми 03:49
Общество

«Нафтогаз» оценил ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд

Нефтяная компания требует компенсации ущерба от потери активов в Крыму на сумму $8 млрд.
Известия 03:57
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда вчера в 01:40
Политика

Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.
ИрСити вчера в 22:49
Общество

Непристегнутых водителей отследят дистанционно

Отслеживание ремней безопасности может начаться с 2022 года.
Экспресс газета 02:58
Общество

В Мурманской области Андрей Чибис назначил трех новых министров

Из университета в чиновники Третьим новым министром стала Анна Головина, которой глава региона доверил руководить министерством образования и науки Мурманской области.
КП - Мурманск 02:05
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Общество

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Если ранее максимальный тариф применялся на 240 улицах, то теперь - на 330.
Интерфакс вчера в 16:14
Общество

Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 02:52
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Конференция по Ливии в БерлинеБольше новостей по теме
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