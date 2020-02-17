Политика
ВедомостиТрамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США. Он также отметил в беседе с Эрдоганом, что «продолжающееся иностранное вмешательство в Ливии только ухудшит ситуацию».
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с чего всё началось
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.РИА Новостивчера в 19:32
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