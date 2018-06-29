Политика
Газета.RuТрамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада
"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
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Политика
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
Армия и оружие
Кремль отреагировал на заявление Трампа о поддержке РФ Асада
Отмечается, что Трамп намерен приложить усилия для предотвращения поддержки РФ «зверств режима Асада», а также для урегулирования сирийского конфликта.
Футбол
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за «Сельту»
Общество
На еще 80 улицах Москвы парковка стала платной
На 80 улицах в разных районах Москвы сделали платные парковочные места.
Политика
The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии
Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
Общество
Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»
"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Общество
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Происшествия
В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Биатлон
Логинов завоевал вторую медаль на чемпионате мира по биатлону
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
Общество
Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Общество
У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры
Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Технологии
В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
Общество
Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Происшествия
Россиянка назвала себя больной и пообещала проткнуть печень соседу в самолете
Армия и оружие
Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию
В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
Армия и оружие
Экипаж американского военного самолета быстро пожалел о приближении к российским базам в Сирии
К военным базам Российской Федерации в Сирии нагло подлетел американский военный самолет.
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.
Политика
В Москве проходит митинг за референдум по поправкам в Конституцию
С.Удальцов добавил, что с трибуны звучат призывы бойкотировать голосование по поправкам или голосовать на нем протестно, если требования оппозиции не будут восприняты.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции в отношении Белоруссии
ЕС продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц, говорится в заявлении Совета ЕС.
Здоровье
Скончался известный саратовский кардиохирург Вадим Прелатов
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.