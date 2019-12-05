Политика

REGNUMREGNUMТрамп призвал поскорей объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп призвал демократов в палате представителей американского Конгресса поскорей объявить ему импичмент. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
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