Политика
РИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
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Так называемый "верховный лидер" Ирана, который в последнее время был не таким уж верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАСвободная Пресса вчера в 18:52
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