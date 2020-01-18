Так называемый "верховный лидер" Ирана, который в последнее время был не таким уж верховным, позволил себе несколько нелестных слов о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а люди страдают. Он должен быть очень осторожным со своими словами.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Культура В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.

Политика Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что после Послания Федеральному собранию рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина повысился.

Хоккей 2 очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт» Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Победный гол в овертайме забил Сидни Кросби.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.

Армия и оружие В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Политика Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы Глава ФСН Михаил Мишустин, который является кандидатом на пост премьер-министра РФ, выступает против отмены пенсионной реформы.