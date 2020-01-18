Политика
РИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
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Космос
Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Политика
В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией
Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Шоу-бизнес
Даша Жукова потратит 400 миллионов на праздник в честь свадьбы
Бывшая супруга Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре.
Армия и оружие
В США продемонстрировали летающую мишень пятого поколения
Военно-воздушные силы США в качестве мишеней используют конвертированные в беспилотные версии истребителей F-16 Fighting Falcon, которые имитируют боевые самолеты четвертого поколения.
Единоборства
Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая.
Баскетбол
33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Наука
Вулканы оказались невиновны в вымирании динозавров
Большинство ученых признают, что мел-палеогеновое вымирание произошло из-за эффектов, вызванных падением астероида.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Авто
В России дорожают автомобили с пробегом
Рост цен на новые автомобили привел к подорожанию подержанных, средняя стоимость которых в 2019 году выросла на 2,4% и достигла отметки 581,2 тыс. рублей.
Общество
Индия приостановила проект Hyperloop
Власти индийского штата Махараштра решили приостановить участие в реализации проекта сверхскоростной магистрали Hyperloop, сообщил заместитель главного министра штата Аджит Павар.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной ситуацией
Новый премьер Михаил Мишустин встретился с Медведевым в пятницу в Доме правительства и с ушедшим в отставку кабмином.
Гаджеты
В России создали премиальный смартфон для экстремальных условий
В России выпущен смартфон, который идеально должен подойти для суровых условий нашей страны.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Футбол
Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram
Происшествия
МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским
Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году.
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Наука
У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах
Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Космос
На орбитах ближних звезд найдены суперземли
Оба мира являются суперземлями. То есть их масса превышает земную, по крайней мере, в 7,5 и 7,9 раз.
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта
Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).