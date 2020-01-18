Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
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Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения

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Газета.Ruвчера в 17:44

Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами

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Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Российская газетавчера в 18:27

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Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

РИА Новостивчера в 20:43

Трамп заявил, что духовному лидеру Ирана следует быть поосторожнее со своими словами

ТАССвчера в 17:43
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Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

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Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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Индия приостановила проект Hyperloop

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Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
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В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

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Оба мира являются суперземлями. То есть их масса превышает земную, по крайней мере, в 7,5 и 7,9 раз.
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Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Эль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный, духовный, государственный и политический деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции Великого аятоллы Р. Хомейни.
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