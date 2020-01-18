Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был столь верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Экономика Ирана терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

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