Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
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Дональд Трамп
Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был столь верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Экономика Ирана терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 19:16

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