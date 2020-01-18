Политика
РИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
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Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был столь верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Экономика Ирана терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 19:16
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