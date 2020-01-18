Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах. Так он прокомментировал слова Хаменеи, который на пятничной молитве назвал убийство генерала Касема Сулеймани "позором" США.
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Трамп попросил верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Газета.Ru02:29

Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения

РБКвчера в 21:28

Трамп призвал лидера Ирана быть осторожнее в словах

RT на русскомвчера в 17:52

Трамп посоветовал иранскому лидеру следить за словами

Lenta.ruвчера в 18:33

Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Российская газетавчера в 18:27

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

РИА Новостивчера в 20:43

Трамп заявил, что духовному лидеру Ирана следует быть поосторожнее со своими словами

ТАССвчера в 17:43
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Экономика

Глава МВФ прогнозирует новую Великую депрессию

Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии 1930-х годов, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 07:10
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Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники

Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Wday.ru 03:24
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Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

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РБК 04:41
Спорт

Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.
Известия 07:46
Энергетика

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
RT на русском 06:52
Происшествия

Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике

Lenta.ru 07:10
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

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Общество

Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Life.ru вчера в 22:21
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета 04:21
Спорт

ОКР направил в CAS заявление об участии в споре между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством в качестве третьей стороны по поводу лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий.
Москва 24 вчера в 06:00
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Общество

Володин с активом Псковской области обсудит экономику региона

Володин в Псковской области встретится с активом региона.
REGNUM 03:17
Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:05
Единоборства

Макгрегор и Серроне сделали вес перед боем на UFC 246

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дональд Серроне успешно прошли взвешивание перед поединком на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 13:19
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Армия и оружие

Помпео пригрозил Путину и Си Цзиньпину

Глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео заявил, что Вашингтон доволен операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и предупредил: подобным атакам могут подвергнуться государственные деятели России и Китая.
Век вчера в 07:13
Общество

Disney решила переименовать киностудию 20th Century Fox

Как отмечает CNN, киностудии переименуют для того, чтобы их названия не ассоциировались с медиахолдингом Fox Corporation, у которого Disney выкупил 20th Century Fox, Fox Searchlight в марте 2019 года за $71,3 млрд.
Телеканал RTVI вчера в 19:17
Шоу-бизнес

За снимок с арбузом между ног затравили Катерину Шпиц

Перед камерой Катерина Шпиц предстала в купальнике и с арбузом между ног. Плод имеет ярко красную мякоть, что привлекает внимание.
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Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
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Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Происшествия

Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
РБК 07:43
Происшествия

В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей

Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Известия 04:33
Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности

Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
Актуальные Новости 04:42
Армия и оружие

В Киеве опровергли, что хотят передать Нацгвардии функции разведки

Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию, что Верховная рада Украины хочет наделить Нацгвардию полномочиями разведки.
РИА Новости 04:16
Происшествия

В Тверской области нашли двух пропавших школьников

RT на русском 06:34
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru вчера в 01:19
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