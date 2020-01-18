Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был столь верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Экономика Ирана терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Общество Россиянам пообещали весну в середине зимы Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.

Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применения ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.

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