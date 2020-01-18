Политика

REGNUMREGNUMТрамп призвал верховного лидера Ирана следить за словами

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Дональд Трамп
Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был столь верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Экономика Ирана терпит крах, а народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 19:16

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