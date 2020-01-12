Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций. Он сделал это заявление на фоне антиправительственных акций в стране из-за крушения украинского Boeing 737-800, который был сбит Ираном.
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Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Коммерсантъ11:11

Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих»

РИА Новости09:36

Трамп потребовал не убивать протестующих в Иране

РБК10:56

Трамп написал пост об убийстве «замечательного иранского народа»

Вести.Ru09:59

Трамп призвал власти Ирана прекратить насилие в отношении протестующих

ТАСС10:58

Трамп прокомментировал протесты в Иране

News.ru09:35

Трамп призвал руководство Ирана «не убивать протестующих»

RT на русском09:33
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Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении.
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Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
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В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
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Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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Футболист напал на судью за красную карточку

Дракой закончилось вынесение красной карточки одному из футболистов команды «Оратой Юс» на матче второго дивизиона чемпионата Мальты.
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