Политика
КоммерсантъТрамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций. Он сделал это заявление на фоне антиправительственных акций в стране из-за крушения украинского Boeing 737-800, который был сбит Ираном.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Наука
Химики МГУ разработали экспресс-тест на грипп
Учёные МГУ совместно с коллегами из РАН разработали экспресс-тест по определению вируса гриппа А. Новая методика позволит определять наличие и концентрацию вируса в биологических жидкостях за несколько минут.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Шоу-бизнес
Алена Винницкая попала в психбольницу после ухода из «ВИА Гры»
После ухода из коллектива артистка боролась с депрессией. 45-летняя Алена Винницкая была солисткой первого состава группы «ВИА Гра».
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Биатлон
Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте
Российская биатлониста Лариса Куклина подвела итоги своего выступления в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она заняла последнее, 30-е место, допустив 11 промахов на огневых рубежах.
Политика
Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Политика
Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД
Лидеры Франции, Германии и Великобритании Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон остаются приверженными сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают Иран отменить все меры, противоречащие венским договоренностям, говорится в их совестном заявлении.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Кино
Бюджет нового фильма Кристофера Нолана составил 200 миллионов долларов
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Рязанской области
Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России, предложенном швейцарским изданием, говорится, что президентом нашей страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Спорт
Семериков выиграл бронзу в масс-старте на ЧЕ по конькобежному спорту
Экономика
Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%
Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Суд арестовал участника драки с сыном Жванецкого
Происшествия
Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Футбол
Футболист напал на судью за красную карточку
Дракой закончилось вынесение красной карточки одному из футболистов команды «Оратой Юс» на матче второго дивизиона чемпионата Мальты.