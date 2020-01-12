Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций. Он сделал это заявление на фоне антиправительственных акций в стране из-за крушения украинского Boeing 737-800, который был сбит Ираном.
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Трамп призвал руководство Ирана «не убивать протестующих»

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Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих»

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Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

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