Политика
КоммерсантъТрамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций. Он сделал это заявление на фоне антиправительственных акций в стране из-за крушения украинского Boeing 737-800, который был сбит Ираном.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Политика
Протестующие подошли к госдаче президента Абхазии
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Общество
Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Здоровье
Кофе из автоматов может спровоцировать онкологические заболевания
Медики советуют не злоупотреблять популярным кофе из кофемашин или уличных автоматов.
Хоккей
СКА в овертайме победил московское «Динамо»
Политика
Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Тегеране украинцев
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит четыре месяца
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию в связи с травмой мениска правого колена.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Кино
Появились кадры из нового «Аватара»
Создатели второй части «Аватара» опубликовали кадры, где показаны новые виды фантастического мира Пандоры, которые зрители не видели в предыдущем фильме.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых машин с минимальным пробегом
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
Происшествия
В Индии самолёт совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва
Воздушное судно, который вылетел в Мумбаи из Калькутты, был вынужден осуществить посадку в аэропорту вылета из-за угрозы взрыва.
Происшествия
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель Пунтус
Ранее сообщалось, что 11 января из окна третьего этажа выпала модель Ксения Пунтус.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Футбол
Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»
Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ».
Общество
В Омане сменился султан впервые за 50 лет
В Омане впервые за 50 лет сменился правитель.
Хоккей