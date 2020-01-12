Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиТрамп призвал власти Ирана «не убивать протестующих»

Дональд Трамп призвал иранское руководство прекратить «убийство протестующих». Глава США Дональд Тамп в своём микроблоге в Twitter призвал иранских руководителей прекратить «убийство» манифестантов. Он заявил, что народу необходимо вернуть интернет и открыть свободу передвижения представителям СМИ.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Коммерсантъ11:11

Трамп призвал власти Ирана прекратить насилие в отношении протестующих

ТАСС10:58

Трамп призвал руководство Ирана «не убивать протестующих»

RT на русском09:33

Трамп написал пост об убийстве «замечательного иранского народа»

Вести.Ru09:59

Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих»

РИА Новости09:36

Трамп прокомментировал протесты в Иране

News.ru09:35

Трамп потребовал не убивать протестующих в Иране

РБК10:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

РИА Новости 10:01
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Общество

Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни

Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук.
Российская газета 10 января в 01:10
Кино

Фильм «1917» возглавил американский прокат

В американском прокате сменился лидер.
Kinonews.ru 15:47
Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Ридус 17:01
Экономика

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК 16:00
Кино

«Холоп» третьим из российских фильмов собрал 2 млрд рублей в прокате

Всего с 1 по 8 января россияне потратили на билеты в кино 4,1 млрд рублей, при этом 83% от суммы приходятся на российские фильмы.
Forbes вчера в 04:37
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Политика

На майдане в Иране — первые жертвы

Rusvesna.su 15:30
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Армия и оружие

США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

RT на русском 14:11
Экономика

«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС

По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Украина.ру 05:13
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
РИА Новости вчера в 08:14
Игры

В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры

Многие поклонники PlayStation с радостью воспримут новость, что запуск PS5 будет сопровождаться эксклюзивными играми, что отличается от подхода Microsoft.
3DNews 04:32
Футбол

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
РИА Новости 17:10
Кино

Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»

В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Дни24 11:21
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Политика

Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом

Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
РБК 08:09
Космос

В Млечном Пути нашли огромную волну новых звезд

Ученые из Гарвардского университета обнаружили огромный поток газа в Млечном Пути, который соединяет множество областей образования новых звезд.
Профиль 08 января в 16:08
Политика

Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву

Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Коммерсантъ 16:17
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Футбол

Гвардиола сравнил Агуэро и Месси

RT на русском 16:55
Футбол

Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Sportbox.RU 13:39
Политика

США заявили о готовности к переговорам с Ираном

США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Московский Комсомолец 11:14
Происшествия

СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

ТАСС 12:50
Гаджеты

Представлен ноутбук с семью экранами Aurora 7

В Aurora 7 есть два 17,3-дюймовых дисплея с разрешением 4К, а еще три экрана такой же диагонали получили разрешение Full HD.
Газета DAILY 10 января в 11:11
Технологии

Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android

Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
CyberSport.ru вчера в 08:29
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
News.ru 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное