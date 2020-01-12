Политика
Ореанда-НовостиТрамп призвал власти Ирана «не убивать протестующих»
Дональд Трамп призвал иранское руководство прекратить «убийство протестующих». Глава США Дональд Тамп в своём микроблоге в Twitter призвал иранских руководителей прекратить «убийство» манифестантов. Он заявил, что народу необходимо вернуть интернет и открыть свободу передвижения представителям СМИ.
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Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Общество
Ученые рассказали о влиянии чая на продолжительность жизни
Наибольшим эффектом для здоровья обладает зеленый чай, рассказал один из авторов исследования, доктор Синьян Ван из Китайской академии медицинских наук.
Кино
Фильм «1917» возглавил американский прокат
В американском прокате сменился лидер.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Экономика
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Кино
«Холоп» третьим из российских фильмов собрал 2 млрд рублей в прокате
Всего с 1 по 8 января россияне потратили на билеты в кино 4,1 млрд рублей, при этом 83% от суммы приходятся на российские фильмы.
Политика
На майдане в Иране — первые жертвы
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке
Экономика
«Аграрная сверхдержава». Украина вошла в тройку лидеров экспорта сельхозпродукции в ЕС
По словам экономиста Виктора Скаршевского, западные государства заинтересованы в подавлении промышленного производства в зависимых странах, взамен советуя становиться «аграрными сверхдержавами».
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Игры
В отличие от Xbox Series X, PS5 получит на старте эксклюзивные игры
Многие поклонники PlayStation с радостью воспримут новость, что запуск PS5 будет сопровождаться эксклюзивными играми, что отличается от подхода Microsoft.
Футбол
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В список худших актеров этого года включены Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, также отметился среди коллег Киану Ривз, не смог избежать номинации Джерард Батлер.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Политика
Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд для победы над Трампом
Экс-мэр Нью-Йорка бизнесмен Майкл Блумберг в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе заявил, что готов потратить $1 млрд на президентскую кампанию.
Космос
В Млечном Пути нашли огромную волну новых звезд
Ученые из Гарвардского университета обнаружили огромный поток газа в Млечном Пути, который соединяет множество областей образования новых звезд.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Футбол
Гвардиола сравнил Агуэро и Месси
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Гаджеты
Представлен ноутбук с семью экранами Aurora 7
В Aurora 7 есть два 17,3-дюймовых дисплея с разрешением 4К, а еще три экрана такой же диагонали получили разрешение Full HD.
Технологии
Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android
Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.