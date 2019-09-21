Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ

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